الكنيسة تحيي ذكرى القديس تيموثاؤس المصري

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس تيموثاؤس المصري.



ويقول كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار" إن القديس تيموثاؤس كتن من مصر القديمة وكان من أجناد أريانا والي أنصنا ولما صدر أمر دقلديانوس بعبادة الأوثان تمسك القديس بالايمان المسيحي فامر الوالي بقطع رأسه ".



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الاباء الرسل المقرر ان تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أيام صوم الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال أيام الخماسين المقدسة.