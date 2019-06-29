المدير الفني لبوروندي يؤكد صعوبة مباراة غينيا بـ"أمم إفريقيا"

أكد أوليفيه نيكوجيكو، المدير الفني لمنتخب بوروندي لكرة القدم، أن مباراة غد أمام غينيا في ختام مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية في غاية الصعوبة.



وأشار- خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي أقيم باستاد السلام اليوم - "إن فريقنا سيلعب على الفوز في مباراة الغد والانتظار لما ستسفر عنه باقي المجموعات لتحديد المتأهل للدور الثاني، لكن علينا الفوز في مباراة الغد حتميا رغم صعوبة المواجهة نظرا لقوة المنتخب الغيني ورغبته هو الآخر في تحقيق الفوز والتأهل".



وأضاف المدير الفني لبوروندي أن الهزيمة من مدغشقر في المباراة الماضية أمر أحزنه للغاية، خاصة أن الفريق قدم مباراة قوية وأضاع العديد من الفرص التي كانت كفيلة لتحقيق الانتصار، متابعا: "علينا بذل ما في وسعنا من أجل الصعود لدور الستة عشر".



وقال: "نحن في مجموعة صعبة تضم عددا من الفرق القوية مثل نيجيريا وغينيا ومدغشقر ولدينا لاعبون صغار في السن ولديهم فرصة كبيرة خلال السنوات المقبلة لاكتساب خبرة المشاركة في البطولات الإفريقية".



وتابع:" حاولنا في مباراة نيجيريا بكل قوة ولعبنا مباراة قوية لكن خبرة لاعبي منتخب نيجيريا حسمت المباراة وكنا نأمل في تحقيق الفوز على مدغشقر بالمباراة الماضية، إلا أن غياب التوفيق كان سببا في خسارتنا أيضا".



من جانبه، قال ساديو مهاجم المنتخب البوروندي إن جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية عالية ولديهم الرغبة في إحراز الفوز في مباراة الغد.



وعن احتمالية غياب نابي كيتا لاعب منتخب غينيا، أكد أن المنتخب الغيني لا يعتمد على لاعب بعينه وأن فريقه سيركز مع فريق يضم 11 لاعبا دون النظر للأسماء.



يذكر أنه المنتخب النيجيري يتصدر قمة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط يليه مدغشقر ب 4 نقاط وغينيا بنقطة وبوروندى دون نقاط.