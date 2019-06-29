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رياضة

لاعب وسط توتنهام يبحث عن منزل فى مدريد

السبت 29/يونيو/2019 - 02:45 م
جريدة الدستور
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كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم السبت، عن تطور جديد في الانتقال المحتمل للدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام، إلى ريال مدريد.

فقد ذكرت صحيفة "سبورت"، أن بعض أفراد عائلة إريكسن، شوهدوا مؤخرًا في العاصمة الإسبانية مدريد، يبحثون عن منزل جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة، تدعم الأنباء حول قرب انتقال اللاعب الدنماركي إلى ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية، لا سيما بعد تعثر مفاوضات الميرينجي لضم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن إدارة توتنهام تتمسك بالحصول على 100 مليون يورو، للتخلي عن خدمات إريكسن، رغم أن عقد اللاعب مع السبيرز ينتهي في صيف 2020.

يذكر أن إريكسن صرح عقب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، بأنه يبحث عن خوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل.

ويعمل ريال مدريد حاليًا لتعزيز صفوفه بقوة، بعد موسم كارثي على المستويين المحلي والأوروبي.

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