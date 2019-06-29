بوتين: حل أزمة كوريا الشمالية "سياسي"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بعد مناقشة معاهدة سلام مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن روسيا واليابان تقدمتا في إقامة أنشطة اقتصادية مشتركة على سلسلة من الجزر المتنازع عليها.



وقال بوتين، متحدثًا في مؤتمر صحفي عقده في قمة مجموعة العشرين في أوساكا، إن الزعيمين ناقشا

أزمة كوريا الشمالية، مضيفًا أن هذه القضية يمكن حلها بالوسائل السياسية.



وفي سياق منفصل، قال بوتين ان الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أمر يؤثر على الاتحاد الأوروبي داعيا إلى ضرورة حل هذا النزاع، كما رحب بوتين باستضافة الممكلة لقمة العشرين القادمة في العام القادم وانه سيزور المملكة هذا العام الجاري.