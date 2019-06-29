الشرقية تجري حركة تنقلات محدودة بين العاملين بمراكز المدن

أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 8281 لسنة 2019، بنقل محمد إبراهيم أحمد من العاملين على الدرجة الأولى تخصصية تنمية إدارية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم للعمل برئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية، على وظيفة بذات الدرجة والمجموعة النوعية.



كما قرر نقل محمد الهواري إبراهيم برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، للعمل برئاسة مدينة القنايات على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية، ونقل أحمد ماشي علي داود برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، للعمل بالوحدة المحلية القروية ببهنباي على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.



كما قرر المحافظ تكليف كل من فوزي محمود شوقي للقيام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة ديرب نجم وإبراهيم جورج شنودة للعمل سكرتيرًا لمركز ومدينة ديرب نجم.



وأكد محافظ الشرقية أن هذا القرار يأتي بعد متابعة مستمرة لأداء العاملين بمراكز المدن لتقييم العمل، وذلك في إطار تنظيم دولاب العمل الحكومي وتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإداري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.