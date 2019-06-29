تأجيل تصالح نجل صفوت الشريف في التهرب الضريبي

قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت، تأجيل جلسة تصالح "أشرف صفوت الشريف" رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات، بسداد مبلغ 500 ألف جنيه في اتهامه بالتهرب الضريبي من المبيعات عن الشركة، وذلك لدور شهر سبتمبر المقبل لاتمام إجراءات التصالح.



يذكر أن التهرب الضريبي يتضمن 4 حالات أقرها القانون منها تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.