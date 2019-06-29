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محافظات

إزالة 687 إعلانا غير مرخص في مراكز ومدن الشرقية

السبت 29/يونيو/2019 - 01:30 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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حصرت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، الإعلانات المتواجدة بشوارع المركز؛ وتم إزالة 150 إعلانا غير مرخص، كما أزلت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير 161 إعلانا غير مرخصا، وأزالت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم 21 إعلانا غير مرخص، كما أزالت رئاسة مدينة القنايات 35 إعلانا غير مرخص.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد 33 إعلانا ولافتة غير مرخصة، كما أزالة رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق 18 إعلانا غير مرخص، وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة 141 إعلانا غير مرخص، كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بإزالة 13 إعلانا غير مرخص، كما قامت رئاسة مركز ومدينة صان الحجر بإزالة 28 إعلانا غير مرخص.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الابراهيمية بإزالة 30 إعلانا غير مرخص، كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة 40 إعلانا غير مرخص، كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة 17 إعلانا غير مرخص.

وكان محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء إجراءات الحصر لكافة الإعلانات المتواجدة بشوارع المدن والأحياء وسرعة تقنين أوضاع المخالفين والحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى للمدن.

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر كافة الإعلانات واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة، بكافة الميادين والشوارع والطرق العامة بنطاق دائرة المحافظة، وإزالة كافة الإعلانات المخالفة ومنتهية الترخيص وتقنين أوضاعها فى أسرع وقت، حفاظًا على المال العام والشكل الجمالى لشوارع المحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعمل حصر شامل للإعلانات الموجودة بالشوارع لمعرفة الطاقة الإستيعابية للإعلانات بكل شارع على حدا وتحديد الإعلان "المرخص – الغير مرخص – تاريخ ترخيصه – إجمالى الإيرادات منه" مع ضرورة تطبيق الاشتراطات والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات فى الشوارع ومراعاة الجوانب التأمينية والتنظيمية والقانونية لها.

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