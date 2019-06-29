حبس عاطل أشعل النار في شقة جاره بالمطرية

قررت نيابة المطرية، السبت، حبس عاطل أشعل النار بشقة جاره؛ بسبب خلافات الجيرة في المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "أسامة. م" عاطل، واعترف باعتداءه على جاره وإشعال النار في شقته بسبب خلافات الجيرة بينهما.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية من "سامي. ع" يتهم فيه جاره بالتعدي عليه بالضرب وإشعال النار في شقته بسبب خلافات الجيرة.



بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية من القبض على المتهم، وبسؤاله اعترف بإرتكاب الواقعة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.