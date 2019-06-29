وزير الخارجية اللبناني ينتقد انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسية

انتقد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، المشاركة الضئيلة للمرأة في الحياة السياسية بلبنان، داعيًا إلى ضرورة معالجة هذا الأمر ودفع المرأة لممارسة حقوقها السياسية.



وقال "باسيل" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "خلال اللقاء مع لجنة المرأة في المتن: لدي قناعة أن عند دخول المرأة الحياة السياسية تنقيها وتنظفها، لأنها تتمتع بالصدق والنقاوة، وهذا الأمر أكد عليه مؤشر عالمي من الأمم المتحدة".



وأضاف قائلًا: "حضور المرأة الضئيل في الحياة السياسية مؤشر انحدار وتراجع بالحياة السياسية وشكل من اشكال التخلف، ومسؤوليتنا جميعًا أن نعالج هذا الأمر، لأن في لبنان لا قانون ولا دستور يمنع المرأة من ممارسة حقوقها".