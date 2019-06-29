"المدلسون".. شقيق أمير قطر ينشر فيديو "مقطوع" لوالده عن اليمن

نشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مقطع فيديو لوالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي يُعرف بلقب "الأمير الوالد" وتصريحات أدلى بها حول الملف اليمني.



وتعود الواقعة لنشر خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، مقطع فيديو لوالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على حسابه الشخصي في "تويتر"، وهو يتحدث عن الأزمة اليمينة ويقول إن اليمن تدخل من حرب إلى حرب وأزمتها معقدة.



وعلق شقيق تميم على المقطع الذي نشره قائلا: "اليمن صار لها كم سنة وهي من حرب إلى حرب، ثم لا تسمع بعض التصريحات أنا بنخلص، لا، هذه مثل ذاك إلى يقول بسوي وما سويت، ولا شي من اللي قلته سويته".



وكتب تغريدة فيها تظهر اقتناعه بما قاله والد في الفيديو مزيلا فوقها عبارة "الطبيب"، وفي تغريدة منفصلة لاحقة نشر خليفة صورة لشعار القمة الخليجية العام 2017، بتعليق قال فيه: "من كان يتصور أنه سيكون شعارًا لآخر قمة خليجية.. في ليلتها تحطم شعار "خليجنا واحد"، بفعل غدرهم وتآمرهم، لكن سيبقى الشعب الخليجي واحدًا مهما حاولوا تمزيقه".



ورغم الحفاوة التي لقيتها تغريدة شقيق تميم حتى أنها نالت نحو 5 آلاف تفاعل، إلا أنها كشفت تزييف خليفة ومحاولته التلاعب بالكلام، بعدما اقتطع الكلمات التي يشيد فيها والده حمد بن خليفة بالملك سلمان وبالدور السعودي في اليمن.



وقال حمد بن خليفة في الفيديو الأصلي: "أهم شيء دعم الشرعية وأهم شيء أن يصير اليمن دولة آمنة، والملك سلمان الله جابه في الوقت المناسب علشان يساعد اليمنيين".



واقتطع شقيق تميم الجزء الذي يشيد فيه والده بدور الرياض في استقرار الأوضاع باليمن، لكن كذبته فضحت بعد نشر الفيديو الأصلي.