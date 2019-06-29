مدبولى يتفقد فندق الماسة بالعلمين الجديدة ويشيد بالإنجازات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم السبت، فندق الماسة بالمدينة، خلال زيارته مدينة العلمين الجديدة.



جاءت الزيارة بحضور اللواء محمد أمين نصر، مستشار الرئيس للشئون المالية، والمشرف على تنفيذ المشروع.



وأشاد رئيس الوزراء بحجم الإنجاز بالمشروع، حيث تم البدء فى تشغيل عدد 3 سينمات وكذا المطاعم يتم تشغيلها تباعا، وتم الانتهاء من تنفيذ مسجد الماسة.



كما تم الانتهاء من تنفيذ مول ضخم بالمشروع، بخلاف أكبر فندق بالساحل الشمالى يضم 1650 غرفة، يتم العمل فيه بمعدلات تنفيذ مرتفعة، كما يتم العمل أيضا بمنطقة مارينا اليخوت.



وبدأ رئيس الوزراء جولته التفقدية صباح اليوم بالمدينة للاطلاع على آخر تشطيبات مقر مجلس الوزراء الجديد هناك، استعدادا لعقد أول اجتماع وزاري به قريبا.