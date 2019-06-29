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محافظات

140 حالة غياب في امتحانات الثانوية العامة بدمياط

السبت 29/يونيو/2019 - 01:18 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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قال السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه قيد بامتحان علم النفس والاجتماع 4090 طالبا وطالبة حضر منهم 4073 وتغيب 17 طالبا، وقيد في امتحان التفاضل والتكامل 2464 طالبا وطالبة حضر منهم 2428 وتغيب 36 طالبا، كما قيد بامتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية 4134 طالبا وطالبة حضر منهم 4047 وتغيب 87 طالبا وطالبة، وذلك في 32 لجنة على مستوى المحافظة.

وأشار "سويلم" إلى أن غرفة العمليات بالمديرية على تواصل مستمر بغرفة عمليات المحافظة وعمليات الوزارة، مؤكدا أن عمليات مديرية التربية والتعليم، لم ترصد أية شكاوى أثناء سير امتحانات اليوم.

وأضاف "وكيل الوزارة" أنه طالب رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلاب، والعمل على توفير المناخ المناسب والهادئ لكي يتمكنوا من أداء الامتحان بشكل سليم، مشيرًا أن الطلاب أمانة وأن الجميع مسئول عنها، ويجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة في زمن الامتحان.

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