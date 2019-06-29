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تقارير ومتابعات

من الطاولة للقراءة.. ما لا تعرفه عن اهتمامات وهوايات محمد صلاح

السبت 29/يونيو/2019 - 01:17 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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رغم شهرته الكبيرة في دول العالم كافة، لكنه يحرص دائمًا على مشاركة جمهوره هواياته التي يستمتع بها، فسرعان ما يقلده جمهوره ويتفاعلون معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقبل اللقاء المرتقب غدًا بين مصر وأوغندا، نشر محمد صلاح صورة له وهو يلعب طاولة، لذا ترصد "الدستور" أبرز اهتمامات وهوايات صلاح.


"الطاولة"


نشر محمد صلاح نجم المنتخب الوطني صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وهو يلعب الطاولة، وهو المنشور الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا، وذلك قبل مواجهة مصر لمنتخب أوغندا مساء غد الأحد.

"كتاب فن اللامبالاة"


نشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلال الشهور الماضية، صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال قراءته لكتاب، توقع المتابعون أنه كتاب "فن اللامبالاة" في نسخته العربية.

"البحر والتنزه"


نشر محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى صورة له فى البحر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلنًا بداية فترة الاستجمام والراحة قبل بداية رحلته مع الفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك خلال الأيام الماضية.



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