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عالم

علماء صينيون يطورون مادة تستطيع إزالة وقود الديزل من التربة والماء

السبت 29/يونيو/2019 - 01:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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طور علماء صينيون إسفنجة نانوية نافرة من الماء يمكنها إزالة وقود الديزل بكفاءة من المياه الملوثة والتربة.

وقد يؤدي تسرب وقود الديزل إلى تلوث خطير للمياه والتربة، حيث يحتوي على هيدروكربونات عطرية يصعب تحللها، الأمر الذي يؤثر على نمو الكائنات المائية والمحاصيل، ولطالما أثارت مسألة معالجة تلوث وقود الديزل قلقًا متزايدًا في المجال البيئي.

في الوقت الحالي، من الصعب تحضير مواد ماصة لوقود الديزل ويصعب تطبيقها على نطاق واسع، وهناك حاجة لتطوير مواد عالية الكفاءة وسهلة الاستخدام لتمتص وقود الديزل.

وطور باحثون من معاهد خفي للعلوم الفيزيائية، التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، مادة ماصة لوقود الديزل صديقة للبيئة، حيث يمكن للإسفنجة النانوية التحكم بفاعلية في انتقال وقود الديزل، ومن ثم إزالته من الماء والتربة.

ويمكن للإسفنجة النانوية المذكورة تقليل الآثار السلبية لوقود الديزل على نمو النباتات وديدان الأرض والأسماك، وقد تساعد أيضًا في تحقيق إعادة تدوير وقود الديزل، كما تفتح كذلك أفقًا واعدا لمعالجة تلوث وقود الديزل، وذلك نظرًا لكونها سهلة التحضير ورخيصة وصديقة للبيئة، فضلا عما توفره من تطبيقات كبيرة محتملة في المجالات البيئية والزراعية.

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