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الكرازة

المركز الاعلامي ينشر صور لقداسة البابا أثناء رئاسته مؤتمر العقيدة

السبت 29/يونيو/2019 - 01:16 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت – تريزة شنودة
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نشر المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، مجموعة جديدة من الصور للبابا تواضروس الثاني أثناء رئاسته لمحاضرة الختامية في مؤتمر العقيدة الأول الذي نظمته على مدار ثلاثة أيام كنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر لشباب وخدام القطاع إلى جانب عدد من الآباء الكهنة.

وتناول المؤتمر بالدراسة كتاب "تجسد الكلمة" للقديس أثناسيوس الرسولي.

بينما ألقى محاضرات في المؤتمر من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع القبة المنظم للمؤتمر، أصحاب النيافة: الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية.

كما حاضر في المؤتمر الدكتور جوزيف موريس فلتس أستاذ علم الآباء وهو مترجم كتاب "تجسد الكلمة" من اليونانية إلى العربية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الاباء الرسل المقرر ان تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين اصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال أيام الخماسين المقدسة.

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