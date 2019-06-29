أمهات مصر: تباين الآراء حول الجيولوجيا.. وعلم النفس في مستوي الطالب المتوسط

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك تباين في آراء الطلاب وأولياء الأمور حول صعوبة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية في شعبة العلمي علوم بالثانوية العامة، بينما جاء إمتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب القسم الأدبي في مستوي الطالب المتوسط.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن هناك إختلاف في الآراء حول امتحان الجيولوجيا، حيث قال عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن الامتحان صعب ووصفوه بأصعب امتحان، وأنه تعجيزي والأصعب في تاريخ امتحانات الجيولوجيا وخاصة بالسؤال الخاص بالرسمة، بينما أكد طلاب وأولياء أمور آخرين أن الامتحان سهل ومباشر للطالب الذي ذاكره ولا توجد به صعوبات.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحانات إتمام العام الدراسي 20182019، حيث يؤدي طلاب شعبة العلمي رياضة امتحان مادة التفاضل والتكامل، بينما يؤدي الشعبة العلمي علوم امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، في حين يواجه طلاب الشعبة الأدبية، مادة علم النفس والاجتماع.

وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.