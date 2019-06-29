إصابة طالبة بحالة إغماء لصعوبة مادة علم النفس بمطروح

أصيبت الطالبة آية علي محمود طالبة بالصف الثالث الثانوي شعبة الأدبية بحالة إغماء بعد انتهاء اللجان الامتحانية في مادة علم النفس والاجتماع، والتي استمرت لمدة 3 ساعات، وتم نقلها إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج.



وقالت آية، إنها أثناء أداء امتحان مادة علم النفس شعرت بالتوتر لصعوبة الامتحان، موضحة "لم استطع التركيز.. ولم أشعر بنفسي" موجهة الشكر لمظهر عاشور رئيس لجنة باحثة البادية لأنه العامل الأساسي للطاقة الإيجابية داخل اللجنة.



وتفقد الدكتور سمير النيلي وكيل تعليم مطروح، حالة الطالبة والاطمئنان على الحالة الصحية لها، بحضور عبد الفتاح صالح مدير عام إدارة مطروح التعليمية، جمال قنديل وكيل إدارة مطروح التعليمية، مظهر عاشور رئيس اللجنة.



من جانبة تفقد الدكتور عماد المنوفي مدير مستشفى مطروح العام، حالة طالبة الثانوية العامة ووجه بتوفير الرعاية الكاملة لها.