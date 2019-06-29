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عالم

الصين تبقي على تحذير أزرق من العواصف المطيرة

السبت 29/يونيو/2019 - 01:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أصدر المرصد الوطني الصيني، اليوم السبت، تحذيرا باللون الأزرق من العواصف المطيرة في العديد من المناطق جنوبي الصين.

وتنبأ المركز الوطني للأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة، من السبت إلى الأحد، على أجزاء من بلدية شانغهاي ومقاطعات جيانغسو وانهوي وتشجيانغ وهونان وجيانغشي ويوننان وسيتشوان، إلى جانب منطقة قوانغشي، ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.

وأضاف المركز أن بعض المناطق ستشهد أمطارا موسمية مع معدل هطول يمكن أن يصل إلى 130 ملليمترا.

وستضرب الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية أيضا أجزاء من مقاطعتي جيلين ولياونينغ.

ونصح المركز الحكومات المحلية بأن تبقى متيقظة تحسبا لوقوع فيضانات وانهيارات أرضية وانزلاقات طينية محتلمة، ناجمة عن الأمطار الغزيرة، كما أوصى بوقف الأنشطة الخارجية في المناطق الخطيرة.

ولدى الصين نظام تحذيري للطقس من أربعة مستويات مرمزة بألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى الطقس الأكثر خطورة، يليه البرتقالي، والأصفر، فالأزرق.

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