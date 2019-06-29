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مصر

طالبات الثانوية العامة بالمنيرة: امتحان علم النفس سهل ومباشر

السبت 29/يونيو/2019 - 01:14 م
جريدة الدستور
محمد ممدوح
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انتهى طلاب الثانوية العامة، شعبة أدبي من تأدية امتحان علم النفس منذ قليل، بمدرسة المنيرة الإعدادية بنين، التابعة لمحافظة القاهرة، ورصدت "الدستور" آراء عدد من الطالبات والتي جاءت على النحو التالي:

وأشارت منار حسن إن امتحان مادة علم النفس جاء مباشرًا، لدرجة تدعو للغرابة حيث أنها شكت أن تكون أجابتها خطأ لأنها بمجرد النظر كانت تجد الإجابة سهلة بالنسبة لها، قائلة "أنا تعبت في المادة علم النفس وكنت بذاكرها عشان بحبها، لكن الفلسفة محلتش فيها كويس عشان مذكرتهاش".

وأوضحت نور جمال أنها كانت مستعدة لامتحان علم النفس لأنها علوم تهتم بالإنسان، لافتة إلى أنها تأمل أن تلتحق بكلية تدرس من خلالها مادة علم النفس بشكل موسع وكبير على عكس الأجزاء التي درستها بالمنهج، أما علم الاجتماع يشبهه التاريخ فهي لا تحبه بقدر حبها لعلم النفس.

وأشارت ملك محمد أن الامتحان كان يحتوي على العديد من النقاط السهلة ولكن كان هناك بعض النقاط التي أتت من بين السطور بكتاب المدرسة، وذكرت أن تلك النقاط هي التي تميز الطالب المجتهد عن الطالب العادي أو الطالب المتوسط.

وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم السبت، على مدرسة المنيرة الإعدادية بنين، بمنطقة السيدة زينب، التابعة لمحافظة القاهرة، لتأدية امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة الجيولوجيا لطلاب شعبة علمي علوم، تفاضل وتكامل لطلاب علمي رياضة.

واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.

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