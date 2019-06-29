أجيرى: لا تغييرات كبيرة فى تشكيل المنتخب أمام أوغندا

كشف المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطنى (الفراعنة)، أنه لا ينوي إجراء تغييرات كبيرة على تشكيلة الفريق في المباراة المقررة غدا الأحد أمام منتخب أوغندا في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.



وحسم المنتخب المصري بالفعل تأهله إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بعدما تغلب على زيمبابوي 1 - صفر والكونغو 2 - صفر في الجولتين الأولى والثانية.



وقال أجيري إن مباراة الغد أمام أوغندا لن تكون سهلة لأنها أمام فريق قوي، "وسبق لنا اللعب أمامه خلال التصفيات، منتخب أوغندا يملك البنية الجسدية القوية وقد سجل ثلاثة أهداف في لقائي الكونغو وزيمبابوي".



وأشار أجيري، في تصريحاته للصحفيين والتي نشرها الموقع الرسمي للبطولة، إلى أنه يسعى للفوز من خلال الاحتفاظ بالكرة والتصدي لكل الهجمات المرتدة بحذر.



ولدى سؤاله عن التغييرات التي قد يشهدها تشكيل المنتخب غدا، أشار إلى أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة ضمن صفوف اللاعبين، موضحا: "لأننا نسعى للفوز باللقاء وتصدر المجموعة".



وأضاف أن الفريق لديه حالات إنذار يجب الانتباه لها، مشيرًا إلى أنه سيجري تغييرين أو ثلاثة فقط.



وحول الفريق الذي يفضل مواجهته في دور الـ16، قال أجيري إنه لا يهتم بالأمر كثيرا لأنه يسعى لتخطي أي منافس في طريق المنافسة على اللقب، مؤكدا أن تركيزه في الوقت الحالي منصب فقط على مباراة أوغندا.



وأبدى أجيري أسفه للإصابة التي تعرض لها حارس المرمى محمود جنش، الذي يعاني من تمزق في وتر أخيل، متمنيا له الشفاء.



ويسعى منتخب الفراعنة للفوز بالبطولة للمرة الثامنة، مستغلا إقامتها على أرضه ووسط جماهيره.