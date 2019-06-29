السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

أجيرى: لا تغييرات كبيرة فى تشكيل المنتخب أمام أوغندا

السبت 29/يونيو/2019 - 01:12 م
أجيري
أجيري
طباعة
كشف المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطنى (الفراعنة)، أنه لا ينوي إجراء تغييرات كبيرة على تشكيلة الفريق في المباراة المقررة غدا الأحد أمام منتخب أوغندا في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وحسم المنتخب المصري بالفعل تأهله إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بعدما تغلب على زيمبابوي 1  - صفر والكونغو 2 - صفر في الجولتين الأولى والثانية.

وقال أجيري إن مباراة الغد أمام أوغندا لن تكون سهلة لأنها أمام فريق قوي، "وسبق لنا اللعب أمامه خلال التصفيات، منتخب أوغندا يملك البنية الجسدية القوية وقد سجل ثلاثة أهداف في لقائي الكونغو وزيمبابوي".

وأشار أجيري، في تصريحاته للصحفيين والتي نشرها الموقع الرسمي للبطولة، إلى أنه يسعى للفوز من خلال الاحتفاظ بالكرة والتصدي لكل الهجمات المرتدة بحذر.

ولدى سؤاله عن التغييرات التي قد يشهدها تشكيل المنتخب غدا، أشار إلى أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة ضمن صفوف اللاعبين، موضحا: "لأننا نسعى للفوز باللقاء وتصدر المجموعة".

وأضاف أن الفريق لديه حالات إنذار يجب الانتباه لها، مشيرًا إلى أنه سيجري تغييرين أو ثلاثة فقط.

وحول الفريق الذي يفضل مواجهته في دور الـ16، قال أجيري إنه لا يهتم بالأمر كثيرا لأنه يسعى لتخطي أي منافس في طريق المنافسة على اللقب، مؤكدا أن تركيزه في الوقت الحالي منصب فقط على مباراة أوغندا.

وأبدى أجيري أسفه للإصابة التي تعرض لها حارس المرمى محمود جنش، الذي يعاني من تمزق في وتر أخيل، متمنيا له الشفاء.

ويسعى منتخب الفراعنة للفوز بالبطولة للمرة الثامنة، مستغلا إقامتها على أرضه ووسط جماهيره.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

منذ أقل من ساعة

كل ما تريد معرفته عن "العلمين".. مقر اجتماع الحكومة الفترة المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

فيفي عبده تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

منذ ساعة و 15 دقيقة

للمرة الأولى.. الولايات المتحدة ترسل مقاتلات F-22 إلى قطر

ads

الصور

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

image description

حضور وردة وإصابة جنش.. مران المنتخب استعدادا لأوغندا (صور)

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

الوزراء ينفي تحمل الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

ستوديو

أجيري: إصابة جنش قضاء وقدر وأحمد ناجي بريء من أي اتهام

"الإسعاف" تكشف دورها فى بطولة أمم إفريقيا (فيديو)

هشام ماجد يكشف أسرار علاقته مع أحمد فهمى فى "واحد من الناس" الإثنين المقبل

بالحجاب.. جوهرة تشعل "فيسبوك" بصورة من داخل مسجد (شاهد)

رياضة

غدًا.. المنتخب الوطنى باللون الأبيض أمام أوغندا

بوروندي يسعى لفوز تاريخي وغينيا يتمسك بالفرصة المزدوجة

أجيرى: لا تغييرات كبيرة فى تشكيل المنتخب أمام أوغندا

استبعاد ميلان من الدوري الأوروبي يسيطر على اهتمامات صحف إيطاليا

منوعات

6 مشاكل تتعرض لها بشرتك في الأجواء الحارّة

دراسة: المريخ ربما احتضن الحياة قبل الأرض بملايين السنين

مسابقة ملكة جمال إنجلترا دون مساحيق تجميل

رجل يتناول أطعمة منتهية الصلاحية لكشف غموض "تاريخ الانتهاء"

إسلام سياسي

داعش يعلن مقتل وإصابة 25 من حركة "طالبان" في ننجرهار الأفغانية

على غرار تركيا.. كوستاريكا ترحّل 4 إرهابيين إلى مصر والعراق

تعزيز الإجراءات الأمنية عقب هجومين لـ"داعش" في الفلبين

إزالة صناديق القمامة من المراحيض تحسبًا لأعمال إرهابية بالعاصمة اليابانية

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

اليوم.. مواهب غنائية شابة مع كورال القاهرة الاحتفالي في الجمهورية

غدًا.. "نموذج الإنياجرام" في بيت المعمار المصري

الليلة.. ندوة "الأزياء الصينية" بالمركز الثقافي الصيني

الليلة.. السيمفوني يعزف مختارات من أشهر أعمال "برودواى" بالأوبرا

صفحتنا ع الفيس بوك