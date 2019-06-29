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عالم

فنزويلا تدين العقوبات الأمريكية الجديدة

السبت 29/يونيو/2019 - 01:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أدانت فنزويلا بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على مسئولين من الحكومة الفنزويلية.

وفي بيان، ذكرت الحكومة الفنزويلية أن الجولة الأخيرة من العقوبات تمثل "الاستخدام المنهجي للتدابير القسرية أحادية الجانب وغير القانونية" من جانب واشنطن لفرض إرادتها السياسية على دولة أخرى.

وجاء البيان بعد يوم من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على وزير الكهرباء السابق لويس موتا دومينجيز ونائب وزير المالية أوستكويو خوسيه لوجو جوميز بسبب مخطط رشوة مزعومة.

كما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نيكولاس مادورو جويرا، الذي يرأس هيئة المفتشين الخاصين بالرئاسة وهو عضو في الجمعية الوطنية التأسيسية.

وأضاف البيان: "تؤكد فنزويلا مجددا أن القيود الاقتصادية والإنسانية المفروضة بصورة تعسفية وخبيثة من جانب واشنطن تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وفي 23 يناير، قطعت كراكاس العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن بعد اعتراف الولايات المتحدة بزعيم المعارضة اليمينية المتطرفة خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا.

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