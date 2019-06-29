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رياضة

استبعاد ميلان من الدوري الأوروبي يسيطر على اهتمامات صحف إيطاليا

السبت 29/يونيو/2019 - 01:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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سلطت صحف إيطاليا، الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، استبعاد ميلان من الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، على خلفية انتهاك قانون اللعب المالي النظيف.

وخرجت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) بعنوان: "روما ينجز صفقة نيكولو باريلا، لاعب كاليارى الإيطالي، عرض قيمته 35 مليون يورو، بجانب الفرنسى أندريه ديفريل، لاعب سامبدوريا الإيطالي، يبقي كالياري سعيدًا".

وأضافت: "صفقة تبادلية بين يوفنتوس وروما، حيث سينتقل الإيطالى ليوناردو سبينازولا إلى روما، في مقابل انضمام الإيطالى لوكا بيليجريني إلى اليوفي".

وتابعت: "حكم اليويفا، ميلان خارج كأس الدوري الأوروبي، والبرتغالي باولو فونسيكا، مدرب روما، بإمكانه أن يبتسم، تم إقصاء الروسونيري لمدة عام، لذا الجيالوروسي يدخل مرحلة دور المجموعات من الدوري الأوروبي، وتورينو من التصفيات التمهيدية".

وعنونت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت): "اتفاق مع ميلان.. العقوبة: الروسونيري خارج الدوري الأوروبي.. بعد الاستبعاد المتفق عليه، صفقة اليويفا تعني أن الفريق لن يشارك في البطولة".

ونقلت صحيفة (توتو سبورت) مقتطفات من تصريحات مارتشيلو ليبي المدرب السابق لمنتخب إيطاليا، في حواره مع الصحيفة، حيث قال: "يوفنتوس، لقد حصلت على ظاهرة"، في إشارة إلى اقتراب اليوفي من التعاقد مع ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندى.

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