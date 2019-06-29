النقل: تنفيذ 4 مشروعات خطوط مترو جديدة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل إنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات في الهيئة القومية للأنفاق حتى يوليو 2019، حيث تم بدء التشغيل التجريبي للركاب لـ3 محطات بالجزء الأول 4A من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو "هارون- ألف مسكن- نادي الشمس" وتبلغ طول المرحلة 5،15 كيلومتر، بتكلفة 294 مليون يورو، و2408 ملايين جنيه.



وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم العمل في تنفيذ الجزء الثاني 4B من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو "هشام بركات- قباء- عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلي منصور"، بطول 6،37 كيلومتر، وتكلفة 239 مليون يورو، و4179 مليون جنيه.



وتابع أنه تم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق "العتبة- الكيت كات- إمبابة- جامعة القاهرة"، بطول 17،7 كم، وتكلفة 940 مليون يورو، و9527 مليون جنيه، وبدء تنفيذ مشروع خط القطار الكهربائي ("السلام-العاشر- العاصمة الإدارية الجديدة"، بطول 66 كم، وتكلفة 1200 مليون دولار، و4 مليارات جنيه مصري، وإسناد مشروع خط مونوريل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بطول 52 كم، ومونوريل السادس من أكتوبر بطول 42 كم.