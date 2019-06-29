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تقارير ومتابعات

شارك 7 مرّات في الأمم الإفريقية.. حقائق عن منتخب أوغندا قبل مواجهته لمصر غدًا

السبت 29/يونيو/2019 - 01:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سمر عبدالله
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يستضيف منتخب مصر نظيره الأوغندى فى التاسعة مساء غد الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المنتخب الأوغندي قبل مواجهته لمصر غدًا.

- شارك 7 مرات في بطولة أمم أفريقيا.

- أول بطولة افريقيا شارك فيها المنتخب الاوغندي عام 1962.

- صعد للمباراة النهائية مرة واحدة عام 1978 ،و لكن خسر من غانا بهدفين نظفين.

- شارك 30 مرة في بطولة سيكافا للأمم.

- أول مباراة دولية لها كانت أمام كينيا في عام 1926.

- أعلى نتيجة لها كانت في مرمي كينيا حيث سجلت 13 هدف عام 1932.

- أكبر خسارة له كانت مرتين من مصر (6-0) و تونس (6-0).

- أفضل إنجاز حققه في تصفيات كاس العالم هو التأهل الي الدور الاول في تصفيات 1978.

- المدير الفني للمنتخب الاوغندي هو الفرنسي سباستيان ديسابر.

- دينيس أونيانجو حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي أبرز لاعبي أوغندا.


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