شكاوى الطلاب من امتحان "التفاضل" بالقليوبية

اشتكى طلاب الثانوية العامة من طول امتحان "التفاضل" الذي لا يتناسب مع الوقت المخصص للإجابة، موضحين أن كل الأسئلة تحتاج لساعات للإجابة عنها.



من جانبه قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه يتابع لحظة بلحظة سير عملية الامتحانات بالثانوية العامة، من خلال التواصل الدائم مع كافة غرف العمليات الفرعية المتواجدة داخل 89 لجنة على مستوى المحافظة بإجمالي 42 ألفًا و642 طالبا وطالبة.



وأشار إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى حتى الآن، موضحا أنه جري تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين سير لجان امتحانات الصف الثالث الثانوي، بالإضافة إلى تأمين خطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول والعمل على منع الغش.