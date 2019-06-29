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محافظات

غدًا.. فرع ثقافة كفر الشيخ يُنظم احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونيو

السبت 29/يونيو/2019 - 01:09 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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يُنظم فرع ثقافة كفر الشيخ، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، مساء غدا الأحد، احتفالية كُبرى، على مسرح المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

تبدأ الاحتفالية في تمام الساعة السابعة مساءً، بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور أسامة رشاد، وفرقة الآلات الشعبية بقيادة المايسترو أحمد صبحي.

ويحضر الاحتفالية، الدكتورة جاكلين بشرى يواقيم، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والثقافية والأدباء والفنانين وأعضاء مجلس النواب.

يأتي ذلك، في إطار خطة فرع ثقافة كفر الشيخ للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، تحت رعاية وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإشراف الشاعر أشرف أبو جليل، رئيس الإدارة العامة لإقليم شرق الدلتا الثقافي.

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