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عالم

"ماي" تطالب بمعالجة أزمة المناخ بعد تخلي واشنطن عن اتفاق باريس

السبت 29/يونيو/2019 - 01:09 م
تريزا ماي
تريزا ماي
أمينة ذكي
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طالبت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة، تريزا ماي، الدول بأن تكون أكثر طموحًا في معالجة أزمة المناخ بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على التخلي عن اتفاق باريس.

وترأست ماي جلسة حول البيئة في قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، والتي ستكون واحدة من اخر مرات ظهورها ظهوراتها الأخيرة على المسرح العالمي.

وفي بيان مجموعة العشرين، الذي تم الاتفاق عليه بعد عدة ساعات من الجدل بين "الشيربا"، الذين يمثلون الدول الأعضاء في المجموعة، أكد 19 من أصل 20 التزامهم باتفاق باريس.

وفي مؤتمرها الصحفي في نهاية القمة، قالت ماي: "في الأشهر الأخيرة، سمعنا مئات الآلاف من الشباب يحثوننا - قادتهم - على العمل بشأن تغير المناخ قبل فوات الأوان، وأضافت "أنا فخور بأن المملكة المتحدة قد أدرجت الآن في القانون التزامنا الصافي العالمي الرائد بخفض الانبعاثات، وقد دعوت الدول الأخرى إلى رفع طموحها وتبني هذا الهدف".

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