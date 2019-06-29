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محافظات

إصابة طالبتين بحالة إغماء بمدرسة في المحلة

السبت 29/يونيو/2019 - 01:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية شريف عبد الغنى
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أصيبت طالبتان بحالة إغماء بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بالمحلة الكبرى بسبب طول امتحان مادة التفاضل والتكامل.

حيث يؤدي طلاب شعبة العلمي علوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، بينما يؤدي طلاب العلمي رياضة الامتحان في مادة الرياضة البحتة "التفاضل والتكامل"، في حين يؤدي طلاب شعبة الأدبي مادة علم النفس وعلم الاجتماع، والذي من المقرر أن ينطلق اليوم في تمام التاسعة، وينتهي في الثانية عشر للأدبى والعلوم بينما ينتهى فى الحادية عشر لعلمى رياضة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحانات اتمام العام الدراسي 20182019، حيث يؤدي طلاب شعبة العلمي رياضة امتحان مادة التفاضل والتكامل، بينما يؤدي الشعبة العلمي علوم امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، في حين يواجه طلاب الشعبة الأدبية، مادة علم النفس والاجتماع.

وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.

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