6 مشاكل تتعرض لها بشرتك في الأجواء الحارّة

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يخسر الجسم كميات كبيرة من السوائل، ويؤثر ذلك بشكل سلبي على صحة البشرة.



ويختلف روتين العناية اليومي بالبشرة خلال فصل الصيف عن باقي فصول السنة، وتبرز الحاجة إلى مجموعة من التدابير للحماية من أشعة الشمس، والحفاظ على رطوبة الجسم.



وفيما يلي مجموعة من المشاكل التي تتعرض لها البشرة خلال أجواء الصيف الحارّة، بحسب صحيفة إنديا توداي:



1- الطفح الجلدي

هناك عوامل متعددة تتحد لتجعل جلدك سريع التأثر خلال فصل الصيف. فالحرارة تضع الكثير من الضغط على الجلد. وفي بعض الأحيان تسد الأوساخ والغبار قنوات التعرق في الجلد، وهذا يمكن أن يؤدي إلى طفح جلدي أو بثور ونتوءات صغيرة. والملابس يمكن أن تزيد من التهيج بسبب الاحتكاك.



2- الجفاف

مع التعرق الشديد في الصيف نفقد باستمرار كمية كبيرة من الماء من الجلد. وإذا لم يتم تعويض الماء بشكل مستمر، فقد يترك هذا الجلد جافًا ومتهيجًا وأكثر عرضة لحروق الشمس.



3- حروق الشمس

شمس الصيف قاسية للغاية بحيث يمكنها أن تتلف بشرتك، مسببة البقع الحمراء والطفح الجلدي. ويحدث هذا أكثر للأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة. وفي عبارة أخرى يمكن للشمس أن تحرق بشرتك الناعمة والحساسة.



4- حب الشباب

يجعل العرق جلدنا مغناطيسًا للأتربة والأوساخ والتلوث، خاصة إذا قضينا بعض الوقت في الهواء الطلق. وهذا المزيج من الحرارة والأوساخ هو وصفة مثالية لظهور حب الشباب والبثور، حيث يسد الغبار مسام الجلد بينما تمنح الحرارة للبكتيريا بيئة مثالية للنمو.



5- الالتهابات البكتيرية

كما ذكرنا سابقًا، فالحرارة توفر بيئة مثالية لنمو البكتيريا الموجودة في كل مكان، ولا يمكنك رؤيتها، والأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام ويتنقلون في الأماكن المزدحمة هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية المتعددة.



6- تصبغات الجلد

عند التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، يتفاعل الميلانين في الجلد عن طريق تشكيل درع واقية. وينتج عن الميلانين تصبغ داكن، إما بشكل موحد أو في بقع على الجلد. والنتيجة هي ما نسميه سواد البشرة أو دباغة البشرة أو فرط تصبغها.