"سلامتك يا جنش".. كرة القدم تسيطر على امتحانات الثانوية العامة

رغم صعوبة امتحانات الثانوية العامة، التي يؤدي فيها الطلاب اليوم امتحان مادة الجيولوجيا شعبة علمي علوم، ومادة علم النفس شعبة أدبي، إلا أن روح الفكاهة لم تغب عن الطلاب، لاسيما أنهم يؤدون الامتحانات تزامنًا مع بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وتداول الطلاب عقب انتهاء الامتحان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور عديدة للامتحان حملت عبارات "الزمالك بطل الدوري، بحبك يا زمالك.. الدورى أبيض، الزمالك بطل الدورى بإذن الله 2019، ألف سلامة عليك يا أبو الأجناش، يا جماعة أدعوا لجنش.. ولمنتخب مصر نفوز بالبطولة"، في إشارة إلى اللاعب محمود جنش، حار مرمى المنتخب الذي تعرض للإصابة.



كما تضمنت أيضًا عبارات، "بحبك يا أبو تريكة.. والعيال بتوع الثانوية العامة يجيبوا مجاميع ويفرحوا.. بس بردو الزمالك بطل الدورى 2019 بإذن الله"، و"بحبك يا زمالك.. علشانك يا أبو الأجناش أنا بغشش ببلاش.. أدعوا لجنش يا زملكاوية الزمالك بطل الدورى بإذن الله".



ولم يكن حب الزمالك فقط المسيطر على الامتحانات، ولكن المنتخب المصري أيضًا كان حاضرًا، فأكد عدد من أولياء الأمور بالغربية، أنهم تضامنوا مع أولاهم، وحرموا أنفسهم من مشاهدة مباريات منتخب مصر خلال الأيام الماضية، والتي فاز بها المنتخب الوطني.



فقال منجود أبو العز أحد أولياء الأمور: "أنا الأسرة كلها حرّمت نفسها من مشاهدة مباريات المنتخب حتى لا تتأثر نفسية نجلي ووعدتة أن نشاهد مباربات المنتخب من استاد القاهرة فور انتهاء الامتحانات".

فيما أكد وسيم أبو الخير، ولي أمر أحد الطلاب، أنه هو وزوجته وباقي أبنائه الأربع امتنعوا عن متابعة البطولة عبر التليفزيون، واكتفوا بمعرفة النتيجة وذلك حفاظًا على نجله، حتى يشعر أنهم جميعًا يدعمونه.





