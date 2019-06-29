السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

تقارير ومتابعات

"جنون الحر".. درجات الحرارة ترتفع في الخليج بشكل غير مسبوق:"وصلت 50 درجة"

السبت 29/يونيو/2019 - 12:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سمر عبدالله
طباعة
ارتفاع كبير في درجات الحرارة يشهده العالم أجمع هذه الأيام، حتى وصل الأمر إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق في أوروبا، إلا أن دول الخليج لم تسلم كالعادة من ارتفاع درجة الحرارة، حيث وصلت الحرارة في بعض الدول إلى 50 درجة وهو ما أرعب مواطني هذه الدول.

الإمارات "42 درجة مئوية"
شهدت الإمارات ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، كما شهدت الرياح نشاطًا غريبًا فهناك رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة أتت إلى الإمارات، وصلت سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الكويت "50 درجة مئوية"
طقس النهار في الكويت شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، بينما كان الليل حار نسبيًا، وأصبحت الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .



السعودية "47 درجة مئوية"
يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية (جازان، عسير والباحة) كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية، منها كذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

مميش: قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة

منذ حوالي 14 ساعة

لا أتحمل الألم.. "رجل الشجرة" يتمنى بتر يده

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

منذ حوالي 20 ساعة

رسميًا.. كهربا يشكو الزمالك ويطلب فسخ عقده

ads

الصور

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

image description

حضور وردة وإصابة جنش.. مران المنتخب استعدادا لأوغندا (صور)

ads

الأكثر قراءة

الوزراء ينفي تحمل الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

ستوديو

الليلة.. درة تزور دار مسنين في "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

لمواصلة اللعب على ستاد القاهرة.. الفراعنة يسعون لتأكيد الصدارة أمام أوغندا

لقطة بين ماكرون ترامب تثير اهتمام الصحفيين في قمة العشرين (فيديو)

"الدولى للمشروعات الصغيرة": 600 مليون فرصة عمل جديدة فى 2030 (فيديو)

رياضة

غدا.. مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية

مدرب نيجيريا يستعين بالخبرات أمام مدغشقر فى أمم إفريقيا

رسميًا.. الروماني رازفان لوسيسكو مدربًا للهلال السعودي

الفراعنة يتمسكون بالصدارة فى مواجهة الحلم الأوغندى

منوعات

رجل يتناول أطعمة منتهية الصلاحية لكشف غموض "تاريخ الانتهاء"

4 ساعات يوميًا أمام التلفزيون قد تقودك إلى الوفاة

نفوق 174 دولفينا بسبب المد الأحمر قبالة ساحل فلوريدا

بكتيريا "الليستيريا" تتلاعب بالمناعة وتهدد حديثى الولادة

إسلام سياسي

على غرار تركيا.. كوستاريكا ترحّل 4 إرهابيين إلى مصر والعراق

تعزيز الإجراءات الأمنية عقب هجومين لـ"داعش" في الفلبين

إزالة صناديق القمامة من المراحيض تحسبًا لأعمال إرهابية بالعاصمة اليابانية

المفتي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى "ثورة 30 يونيو"

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

غدًا.. "نموذج الإنياجرام" في بيت المعمار المصري

الليلة.. ندوة "الأزياء الصينية" بالمركز الثقافي الصيني

الليلة.. السيمفوني يعزف مختارات من أشهر أعمال "برودواى" بالأوبرا

"الخمايسي": "صفقة القرن" لن تمس أرض الفيروز

صفحتنا ع الفيس بوك