"جنون الحر".. درجات الحرارة ترتفع في الخليج بشكل غير مسبوق:"وصلت 50 درجة"

ارتفاع كبير في درجات الحرارة يشهده العالم أجمع هذه الأيام، حتى وصل الأمر إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق في أوروبا، إلا أن دول الخليج لم تسلم كالعادة من ارتفاع درجة الحرارة، حيث وصلت الحرارة في بعض الدول إلى 50 درجة وهو ما أرعب مواطني هذه الدول.



الإمارات "42 درجة مئوية"

شهدت الإمارات ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، كما شهدت الرياح نشاطًا غريبًا فهناك رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة أتت إلى الإمارات، وصلت سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.







الكويت "50 درجة مئوية"

طقس النهار في الكويت شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، بينما كان الليل حار نسبيًا، وأصبحت الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .







السعودية "47 درجة مئوية"

يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية (جازان، عسير والباحة) كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية، منها كذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية.



