غدا.. مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية

تنطلق غدا الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية الـ32 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، حيث من المقرر أن يواجه المنتخب الوطني الأول ضيفه الأوغندي في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.



وفى نفس التوقيت ستقام مباراة أخرى بين زيمبابوي والكونغو الديمقراطية على ملعب الدفاع الجوى بنفس الجولة والمجموعة.



وفي تمام الساعة السادسة مساء غد ستقام مباراتان بالجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية بين بوروندي وغينيا على استاد السلام ونيجيريا ومدغشقر على استاد الإسكندرية.



ومن المقرر أن تختتم اليوم السبت مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات، حيث سيواجه منتخب موريتانيا نظيره الأنجولي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا على استاد السويس في المجموعة الخامسة ثم مباراة بين الكاميرون وغانا في السابعة مساء يعقبها في العاشرة مساء مواجهة بين بنين وغينيا بيساو بنفس المجموعة السادسة.