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عالم

الاتحاد الإفريقي وإنجامينا يوقعان اتفاقا بشأن مقر "حبري"

السبت 29/يونيو/2019 - 12:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وقع الاتحاد الأفريقي وحكومة إنجامينا اتفاقا بشأن مقر صندوق ضحايا جرائم حسين حبري رئيس تشاد الأسبق.

جاء ذلك في ختام الاجتماعات التي عقدتها السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي في العاصمة التشاديةً إنجامينا مع وفد الحكومة التشادية برئاسة نذير نوردجي وزيرالدولة للشؤون الخارجية.

وصرحت نجم اليوم السبت، بأنه وفقا للاتفاق الموقع بين الاتحاد والحكومة التشادية سيكون مقر الصندوق في العاصمة التشادية إنجامينا وتلتزمً الحكومةً التشادية بتوفير مقر مجهز لإداراة الصندوق.

وأشارت المستشار القانوني إلى أن صندوق الضحايا سيقوم بإدارته جهاز مشترك يتم تشكيل أعضائه من مفوضية الاتحاد الأفريقي، والحكومة التشادية وممثلين عن الضحايا والدول المانحة.

وكشفت أنه جاري الإعداد لعقد مؤتمر دولي عاجل لحشد استكمال الدعم المالي لتعويضات أقارب الضحايا للإسراع في صرف مستحقاتهم بعد أن طالت معاناتهم ما يقرب من 30 سنة.

وأكدت نجم أن مكتب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي تسلم في عهدته بالفعل 5 ملايين دولار رصدتها الدول الأعضاء بالمنظمة كنواة للتعويضات وستكون تحت تصرف صندوق الضحايا فور تشكيل هيئته.

وأعربت عن شكرها وكامل تقديرها لكل من أسهم في تقديم ومحاكمة واستحقاق العدالة من حسين حبري وكل من أسهم وسيسهم في تخفيف الآلام والمعاناة عن أقارب الضحايا كنموذج عملي لإنفاذ بطش القانون بدولة عصابة الظالمين،قادة الاتحاد الأفريقي لأول مرة في تاريخ القارة الإفريقية وأدار تنفيذه حتي لايفلت من العقاب أي مجرم.

ودعت المستشار القانوني للاتحاد إلى سرعة جمع وصرف التعويضات للضحايا وذويهم وسرعة بناء آليات أجهزة الصندوق لضمان وصول التعويضات وهو أقل ما يمكن تقديمه لأرواح نحو 40 ألفا من ضحايا القتل، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والإختفاء القسري خارج إطار القانون.

وشارك في المفاوضات مع حكومة تشاد من وفد الاتحاد الإفريقي الكس راتابايا نائب مدير مكتب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي،وزينة نيراماتاما سفيرة الاتحاد الأفريقي لدى تشاد، والدكتور جى فلورى نتوارى، وعبدالصديق إبراهيم من مكتب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي.

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