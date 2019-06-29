بوتين: بحثت مع ترامب قضية البحارة الأوكرانيين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، إن قضية البحارة الأوكرانيين الذين احتجزتهم روسيا عام 2018 سيطرت على محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن مصير البحارة بعد.



وألقت البحرية الروسية القبض على البحارة الأوكرانيين وسفنهم الثلاث في مضيق كيرتش، الذي يربط البحر الأسود وبحر آزوف، في 25 نوفمبر 2018، بعد أن فتح النار عليهم.



كما اتهمتهم موسكو بدخول المياه الروسية بطريقة غير قانونية، وهو ما تنفيه كييف، وقد حثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا على إطلاق سراح الرجال.



وقال بوتين، في مؤتمر صحفي في أوساكا باليابان: "لقد جعل رئيس الولايات المتحدة هذا الموضوع إحدى الأولويات خلال اتصالاتنا في مجموعة العشرين"، مضيفًا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مصير البحارة وتم انتظار صدور قرار من المحكمة.