مدرب نيجيريا يستعين بالخبرات أمام مدغشقر فى أمم إفريقيا

تحدث الألماني جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن مواجهة مدغشقر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.



كان المنتخب النيجيري ضمن التأهل إلى دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا 2019 عقب التغلب على بوروندي وغينيا في أول جولتين.



وقال روهر في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الجولة الأخيرة: "لا أظن أن مدغشقر فريق متعب، هو منتخب جيد، ولديهم مدرب محترم، وبالتأكيد ستكون مباراة قوية، ولكن منتخبنا قوي والخبرة بالنسبة لنا أفضل".



وأضاف: "بالتأكيد ستكون هناك تعديلات في التشكيل، أريد أن أشرك جميع اللاعبين ليكون الجميع جاهزا، المصابون في طريقهم للتعافي، ويقومون بتدريبات خاصة ولكنها ليست في مباراة الغد لا أريد المخاطرة بهم أمام مدغشقر".



تابع: "أعتقد أن الضربات الحرة والركنيات ستكون هي العامل الذي سيرجح من سيفوز، ستكون مباراة مثيرة للاهتمام".



واختتم مدرب نيجيريا حديثه قائلا: "من المهم أن ننهي مباريات المجموعة كمتصدرين، بالتأكيد الحصول على العلامة الكاملة سيكون أفضل بالنسبة لنا".