الوادي الجديد: تنسيق بين البيئة والطب البيطري لمواجهة طائر أبو قردان

أكدت محافظة الوادي الجديد أنه يتم التنسيق حاليا بين جهاز شئون البيئة والطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة لحل أزمة طائر أبو قردان والذي انتشر في عدد من ميادين مدينة موط وتسبب في أزمة كبيرة للمواطنين.



وذكرت محافظة الوادي الجديد، في بيان، أنها لن تعمل على إبادة طائر أبو قردان ولكن ستقوم بتقليم الأشجار التي اتخذها سكنا وأعشاشا له والمتواجدة في ميادين مدينة موط ولن يتم قطع اى أشجار لان ذلك يتنافى مع خطة المحافظة الخاصة بتشجير المدن والقرى.



وأضافت أن طائر أبو قردان هو طائر صديق للبيئة ولكنه هاجر من المناطق المهجورة وسكن الأشجار المتواجدة فى الميادين.. مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مستمرا لمحاولة عودته الى الأماكن التى هاجر منها.



وكان عدد كبير من أهالي مركز الداخلة طالبوا بمواجهة طائر ابو قردان الذي انتشر بصورة كبيرة داخل مدينة موط وأصبح يسكن الأشجار بالأحياء السكنية وبالأخص حى الإسعاف بموط ويهدد المواطنين جراء التلوث البيئى الذي يسببه نتيجة تراكم الفضلات وأضرار بيئية أخرى.