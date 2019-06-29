السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

محافظات

الوادي الجديد: تنسيق بين البيئة والطب البيطري لمواجهة طائر أبو قردان

السبت 29/يونيو/2019 - 12:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
أكدت محافظة الوادي الجديد أنه يتم التنسيق حاليا بين جهاز شئون البيئة والطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة لحل أزمة طائر أبو قردان والذي انتشر في عدد من ميادين مدينة موط وتسبب في أزمة كبيرة للمواطنين.

وذكرت محافظة الوادي الجديد، في بيان، أنها لن تعمل على إبادة طائر أبو قردان ولكن ستقوم بتقليم الأشجار التي اتخذها سكنا وأعشاشا له والمتواجدة في ميادين مدينة موط ولن يتم قطع اى أشجار لان ذلك يتنافى مع خطة المحافظة الخاصة بتشجير المدن والقرى.

وأضافت أن طائر أبو قردان هو طائر صديق للبيئة ولكنه هاجر من المناطق المهجورة وسكن الأشجار المتواجدة فى الميادين.. مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مستمرا لمحاولة عودته الى الأماكن التى هاجر منها.

وكان عدد كبير من أهالي مركز الداخلة طالبوا بمواجهة طائر ابو قردان الذي انتشر بصورة كبيرة داخل مدينة موط وأصبح يسكن الأشجار بالأحياء السكنية وبالأخص حى الإسعاف بموط ويهدد المواطنين جراء التلوث البيئى الذي يسببه نتيجة تراكم الفضلات وأضرار بيئية أخرى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

رسميًا.. كهربا يشكو الزمالك ويطلب فسخ عقده

منذ حوالي 9 ساعات

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

بوادر لحل الأزمة.. ترامب يسمح ببيع هواتف هواوي في أمريكا

ads

الصور

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

image description

حضور وردة وإصابة جنش.. مران المنتخب استعدادا لأوغندا (صور)

ads

الأكثر قراءة

الوزراء ينفي تحمل الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

ستوديو

الليلة.. درة تزور دار مسنين في "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

لمواصلة اللعب على ستاد القاهرة.. الفراعنة يسعون لتأكيد الصدارة أمام أوغندا

لقطة بين ماكرون ترامب تثير اهتمام الصحفيين في قمة العشرين (فيديو)

"الدولى للمشروعات الصغيرة": 600 مليون فرصة عمل جديدة فى 2030 (فيديو)

رياضة

غدا.. مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية

مدرب نيجيريا يستعين بالخبرات أمام مدغشقر فى أمم إفريقيا

رسميًا.. الروماني رازفان لوسيسكو مدربًا للهلال السعودي

الفراعنة يتمسكون بالصدارة فى مواجهة الحلم الأوغندى

منوعات

رجل يتناول أطعمة منتهية الصلاحية لكشف غموض "تاريخ الانتهاء"

4 ساعات يوميًا أمام التلفزيون قد تقودك إلى الوفاة

نفوق 174 دولفينا بسبب المد الأحمر قبالة ساحل فلوريدا

بكتيريا "الليستيريا" تتلاعب بالمناعة وتهدد حديثى الولادة

إسلام سياسي

على غرار تركيا.. كوستاريكا ترحّل 4 إرهابيين إلى مصر والعراق

تعزيز الإجراءات الأمنية عقب هجومين لـ"داعش" في الفلبين

إزالة صناديق القمامة من المراحيض تحسبًا لأعمال إرهابية بالعاصمة اليابانية

المفتي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى "ثورة 30 يونيو"

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

غدًا.. "نموذج الإنياجرام" في بيت المعمار المصري

الليلة.. ندوة "الأزياء الصينية" بالمركز الثقافي الصيني

الليلة.. السيمفوني يعزف مختارات من أشهر أعمال "برودواى" بالأوبرا

"الخمايسي": "صفقة القرن" لن تمس أرض الفيروز

صفحتنا ع الفيس بوك