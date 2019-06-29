طلاب الغربية: امتحان "علم النفس والاجتماع" متوسط بس طويل

أكد طلاب الثانوية العامة، القسم الأدبي أن امتحان مادة "علم النفس وعلم الاجتماع" متوسط، ولكنه طويل بعض الشيء، ولكنه مناسب للطالب المتوسط.



وقالت تقى حسام، طالبة بالقسم الأدبي، "الامتحان متوسط بس طويل"، مؤكدة أنها نجحت في حل أكثر من 80٪؜ من الامتحان بسهولة، ولكن هناك نقاط احتاجت للتفكير الطويل، خاصة أن الامتحان طويل وهو ما وتر البعض.



وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لإنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 \ 2019، والتي إنطلقت يوم السبت 8 يونيو الجاري، باختباري اللغة العربية ومن بعده التربية الدينية، وتنتهي يوم 3 من يوليو المقبل، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أية حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية. اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية.