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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فساد القمح"

السبت 29/يونيو/2019 - 12:01 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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قررت محكمة جنايات الجيزة، السبت، تأجيل جلسة محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة بـ"فساد القمح الكبرى" لجلسة 24 أغسطس؛ للمستندات وسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، وعضوية المستشارين طلبة فوزى وأحمد عزت وعماد عفيفي، وسكرتارية محمد السيد ووليد السيد.

وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 مسئولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

وتضمن أمر الإحالة تسهيل المتهم الأول (هارب) الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام" بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة، سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهي إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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