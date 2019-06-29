100 فرصة عمل جديدة من القوى العاملة.. براتب يصل لـ 5 آلاف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 100 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى المطاعم الشهيرة، براتب يصل لـ 5000 جنيه، وذلك لجميع حملة المؤهلات.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 مندوب توصيل، على أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 سنة إلى 50 سنة، وذلك براتب 5000 جنيه.



كما تحتاج الشركة، ل50 فريق عمل، وذلك من الجنسين، على أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 سنة إلى 40 سنة، وذلك براتب 2500 جنيه.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوفير تأمين صحي، وتوفير تأمين اجتماعي، وتوفير وجبات، وتوفير سكن للمغتربين، وفرص للترقي.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01006157733 أو 0102321220، والتواصل مع المدير المسئول عادل شهاب، أو التوجه لمقر الشركة في مول الدوان تاون، التجمع الخامس.