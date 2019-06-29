هزة أرضية خفيفة تضرب رام الله

ضربت هزة أرضية خفيفة، اليوم السبت، المنطقة الواقعة بين مدينة رام الله وقرية سنجل، بقوة بلغت 2.6 على مقياس ريختر، وعلى عمق 5 كيلومترات في باطن الأرض، ولم يبلغ عن وقوع أضرار أو إصابات.



وذكر المرصد الوطني الفلسطيني للزلزال أنه عند الساعة 8:43 صباح اليوم ضربت هزة أرضية خفيفة المنطقة المذكورة التي هي مركز الهزة الأرضية، لكنها امتدت وشعر بها السكان في بعض المناطق بالقدس.



وأشار المرصد إلى أن هذه الهزة الأرضية تصنف بأنها ضعيفة- رغم أن هناك من شعر بها- بسبب عمق موقعها الذي أدى إلى انتشارها لمساحات أوسع، بسبب طبيعة المناطق وجيولوجيتها.



وأضاف المرصد أن شدة تأثير أي زلزال تعتمد على مجموعة من العوامل، وهي العمق، والقرب من مركز الزلزال، ونوعية التربة، ونوعية الأبنية.