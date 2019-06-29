ضبط 824 مخالفة خلال حملات للرقابة على الأسواق بأسيوط

قال محمد أسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والمستودعات ومحطات الوقود والمحال التجارية بالأسواق بكافة قرى ومراكز المحافظة؛ لمنع تهريب السلع المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث تم تحرير عدد 824 محضر مخالفات تموينية متنوعة.



وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تنظيم عدة حملات تموينية بالتنسيق بين المديرية وإدارتها الفرعية بمراكز المحافظة للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، وأسفرت عن تحرير عدد 824 محضر مخالفات تموينية متنوعة شملت تحرير عدد 20 محضر بوتجاز ومواد بترولية وعدد 804 محضر مخالفة تموينية متنوعة مابين نقص وزن ومواصفات وتهريب سلع.



وأضاف أنه تم ضبط عدد 8 شيكارة دقيق زنة الواحد 50كجم و1125 رغيف غير مطابق للمواصفات و18 كجم مواد طلاء و5 كجم كبدة منتهية الصلاحية، وعدد 798 زجاجة مياه غازية و1700 كيس ملح طعام، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.