القصة الكاملة لتجمع الميركوسور الذي أشاد الرئيس الأرجنتيني بمشاركة مصر فيه



أشاد الرئيس الأرجنتيني، خلال لقاءه بالسيسي، على هامش اجتماعات قمة العشرين، بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، معربًا عن تقديره لما يجمع بين البلدين من روابط متينة، واتفاقه مع أهمية الدفع قدمًا بالتعاون الثنائى فى المجالات المختلفة، ورحب الرئيسان باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع الميركوسور، والذي يضم فى عضويته الأرجنتين، بما يسهم فى دفع حركة التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع.

وترصد "الدستور" في السطور التالية، أهم المعلومات عن تجمع الميركوسور.

"طبيعة الاتفاقية"

هى اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور والذى يعتبر تكتل اقتصادى للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كل من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، ووفق هذه الاتفاق تدخل المنتجات المصرية إلى هذه الدول بخفض جمركى لبعض السلع وصولا إلى التحرر الكامل من الجمارك وكذلك العكس.

"بدايتها"

اتفق وزراء التجارة فى دول تجمع الميركسور ووزير التجارة والصناعة المصرى -خلال زيارته للبرازيل فى الفترة من 9 إلى 14 أغسطس 2006- على تفعيل الاتفاق التجارى الإطارى الموقع عام 2004 بين الطرفين، وقد اتفق الوزراء على البدء فى تشكيل لجان للتفاوض بين الطرفين لعقد اتفاق تجارة حرة، وبعدها تم عقد الجولة الأولى للمفاوضات فى مصر بتاريخ 16 أكتوبر 2008، تبعها عقد أربع جولات تفاوضية عقد أخرها خلال الفترة 12 – 15 يوليو 2010 بالأرجنتين وخلال الجولات الخمس التى عقدت بين مصر ودول تجمع الميركسور، توصل الجانبين إلى شكل نهائى للاتفاق ودخلت حيز التنفيذ بعد توقيع البرلمان الأرجنتينى عليها وجرت بدأ تنفيذ الاعفاء الجمركى منذ سبتمبر 2017.

"استفادة مصر من هذه الاتفاقية"

تضم دول تجمع الميركسور أكثر من 250 مليون نسمة بنسبة ناتج محلى إجمالى يبلغ تريليون دولار أمريكى أو ما يوازى نحو 76% من الناتج المحلى الإجمالى فى أمريكا اللاتينية، وهو ما يعنى أنه سوق استهلاكى عملاق، يمكن لمصر استغلال ذلك والنفاذ بصادراتها إلى تلك الأسواق، والاستفاد من الخفض الجمركى، مما يعود بالإيجاب على قطاع التصدير، وتحسن الميزان التجارى، وكذلك يزيد الطلب على المنتج المصرى.

"تحرير التجارة بين مصر وتجمع الميركسور"

اشتملت بنود الاتفاقية على إزالة القيود على الصادرات والواردات المتبادلة بين الطرفين ، والعوائق الفنية أمام التجارة ، وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وإجراءات الوقاية ، وعملية التقييم الجمركى على أن يتم ذلك على عدة مراحل تضم قوائم بالسلع ونسب خفض لها.



- القائمة الأولى : إعفاء فورى بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ وبدأت فى سبتمبر 2017.

- القائمة الثانية : تخفيض 25% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.

- القائمة الثالثة : تخفيض 12.5% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.

- القائمة الرابعة : تخفيض 10% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.

- قائمة خامسة : تشمل السلع الحساسة التى التى سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة.













