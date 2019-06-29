السعودية تتصدر دول "العشرين" في عدد العاملات من النساء

كشفت بيانات مركز بيو للأبحاث، أن المملكة العربية السعودية سجلت أعلى معدل نمو بين النساء اللائي التحقن بقوة العمل على مدار العشرين عامًا الماضية في بلدان مجموعة العشرين، حيث تعمل المجموعة على تكثيف الجهود لتعزيز تمكين المرأة.



ووفقًا للبحث، كانت القوى العاملة في المملكة تتألف من 23% من الإناث في عام 2018، أي بزيادة قدرها سبعة في المائة عن أرقام عام 1998، وذلك بسبب الدفع الوطني المستمر لتمكين السكان المحليين كجزء من الرؤية السعودية 2030.



ويمثل هذا أعلى زيادة بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، تليها أستراليا وألمانيا، حيث سجل كلاهما زيادة بنسبة 6%.



وشهدت أربع دول- الأرجنتين والولايات المتحدة والهند والصين- انخفاضًا في مشاركة المرأة في القوى العاملة لديها، حيث سجلت الصين العملاقة الاقتصادية انخفاضًا بنسبة 11 % على مدار العقدين الماضيين.