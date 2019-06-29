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رياضة

رسميًا.. الروماني رازفان لوسيسكو مدربًا للهلال السعودي

السبت 29/يونيو/2019 - 11:53 ص
الروماني رازفان لوسيسكو
الروماني رازفان لوسيسكو
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أنهى مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، التوقيع مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو في فرنسا بشكل رسمي.

ووفقا للتقارير فإن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، وقع العقود مع المدرب الروماني بشكل رسمي وذلك في فرنسا، ليتولى لوسيسكو المهمة الفنية للزعيم بداية من الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يبدأ المدرب الروماني عمله كمدرب للهلال في النمسا مع انطلاق معسكر الفريق.

واطلع رازفان على التقارير الفنية للاعبين وشاهد العديد من مباريات الموسم الماضي عبر الفيديو خلال الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن الهلال فقد لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي لصالح النصر.

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