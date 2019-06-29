السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

مدرب أوغندا: مباراة مصر بـ"أمم إفريقيا" ستكون غاية في الصعوبة

السبت 29/يونيو/2019 - 11:50 ص
الفرنسي سباستيان
الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب
أ ش أ
طباعة
قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا لكرة القدم، إن المباراة القادمة أمام مصر في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية ستكون غاية في الصعوبة بالنسبة لفريقه، مؤكدا أنها ستكون فرصة جيدة لإثبات قدرات لاعبي أوغندا، والتأكيد على المستوى الرائع الذي ظهر عليه الفريق منذ انطلاق البطولة.

وأضاف ديسابر- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت- أنه رغم صعوبة المباراة، فإن أوغندا ستخوض اللقاء من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث، واعتلاء صدارة المجموعة الأولى، مشيرا إلى أن مصر أفضل بكثير من زيمبابوي والكونغو، ومن الطبيعي أن تفوز في المباراتين الماضيتين، خاصة أنها تأهلت إلى كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وأشار إلى أن أوغندا- في المقابل- تمتاز بالروح العالية والحماس، والجماهير بالطبع ستكون بجانب الفريق المصري في اللقاء، ولكن ذلك لا يمنع أن منتخب أوغندا سيبذل قصارى جهده للفوز وتسجيل مفاجأة كبيرة.

وشدد على أن الأخطاء ممنوعة في مباراة الغد، ويجب التركيز على المباراة دون النظر لمواجهات أخرى، والفريق يستطيع الذهاب بعيدا في البطولة إذا ركز ولم يرتكب الأخطاء في مواجهة الفريق المصري.

وقال ديسابر: "لست قلقا من منتخب مصر، فهناك فارق بين مباراتي زيمبابوي والكونغو ومباراة الغد، ومباراة مصر أمام الكونغو كانت بمثابة كتاب مفتوح، وكل شيء وضح بالنسبة لنا، ولاعبو أوغندا لديهم الحافز الكبير لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وأضاف أن المباراة الأولى لفريقه أمام الكونغو كانت مختلفة تماما عن اللقاء الثاني أمام زيمبابوي، وأوغندا سيقدم أفضل أداء لديه أمام المنتخب المصري، والفريق يتحسن منذ سنوات ويتطور بشدة، ونعلم جيدا أن مصر فريق قوي وأفضل من أوغندا، ولكن من الممكن الفوز عليه وتحقيق المفاجأة أمام الجماهير الكبيرة.

وقال إنه يجب على الفريق أن يستحوذ على الكرة في اللقاء بنسبة 45% إلى 50%، والفوز على مصر يجعل تأهل أوغندا أمرا حتميا على قمة المجموعة، وهو ما يسعى إليه، مشيرا إلى أن مصر ربحت مباراتين، وتمتلك دعما جماهيريا كبيرا وهو أمر جيد، ولا يخشى الحضور الجماهيري لأنه يرغب في الاستمتاع بالأجواء داخل الملعب، وغير قلق تماما من مواجهة الفراعنة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

لا أتحمل الألم.. "رجل الشجرة" يتمنى بتر يده

منذ حوالي 6 ساعات

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

بسبب صلاح.. اتحاد الكرة يكذب نفسه

منذ ساعة

أجيرى يدافع عن أحمد ناجى بعد إصابة "جنش"

ads

الصور

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

image description

حضور وردة وإصابة جنش.. مران المنتخب استعدادا لأوغندا (صور)

ads

الأكثر قراءة

الوزراء ينفي تحمل الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

ستوديو

الليلة.. درة تزور دار مسنين في "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

لمواصلة اللعب على ستاد القاهرة.. الفراعنة يسعون لتأكيد الصدارة أمام أوغندا

لقطة بين ماكرون ترامب تثير اهتمام الصحفيين في قمة العشرين (فيديو)

"الدولى للمشروعات الصغيرة": 600 مليون فرصة عمل جديدة فى 2030 (فيديو)

رياضة

غدا.. مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية

مدرب نيجيريا يستعين بالخبرات أمام مدغشقر فى أمم إفريقيا

رسميًا.. الروماني رازفان لوسيسكو مدربًا للهلال السعودي

الفراعنة يتمسكون بالصدارة فى مواجهة الحلم الأوغندى

منوعات

رجل يتناول أطعمة منتهية الصلاحية لكشف غموض "تاريخ الانتهاء"

4 ساعات يوميًا أمام التلفزيون قد تقودك إلى الوفاة

نفوق 174 دولفينا بسبب المد الأحمر قبالة ساحل فلوريدا

بكتيريا "الليستيريا" تتلاعب بالمناعة وتهدد حديثى الولادة

إسلام سياسي

على غرار تركيا.. كوستاريكا ترحّل 4 إرهابيين إلى مصر والعراق

تعزيز الإجراءات الأمنية عقب هجومين لـ"داعش" في الفلبين

إزالة صناديق القمامة من المراحيض تحسبًا لأعمال إرهابية بالعاصمة اليابانية

المفتي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى "ثورة 30 يونيو"

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

غدًا.. "نموذج الإنياجرام" في بيت المعمار المصري

الليلة.. ندوة "الأزياء الصينية" بالمركز الثقافي الصيني

الليلة.. السيمفوني يعزف مختارات من أشهر أعمال "برودواى" بالأوبرا

"الخمايسي": "صفقة القرن" لن تمس أرض الفيروز

صفحتنا ع الفيس بوك