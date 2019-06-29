مدرب أوغندا: مباراة مصر بـ"أمم إفريقيا" ستكون غاية في الصعوبة

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا لكرة القدم، إن المباراة القادمة أمام مصر في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية ستكون غاية في الصعوبة بالنسبة لفريقه، مؤكدا أنها ستكون فرصة جيدة لإثبات قدرات لاعبي أوغندا، والتأكيد على المستوى الرائع الذي ظهر عليه الفريق منذ انطلاق البطولة.



وأضاف ديسابر- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت- أنه رغم صعوبة المباراة، فإن أوغندا ستخوض اللقاء من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث، واعتلاء صدارة المجموعة الأولى، مشيرا إلى أن مصر أفضل بكثير من زيمبابوي والكونغو، ومن الطبيعي أن تفوز في المباراتين الماضيتين، خاصة أنها تأهلت إلى كأس العالم الأخيرة بروسيا.



وأشار إلى أن أوغندا- في المقابل- تمتاز بالروح العالية والحماس، والجماهير بالطبع ستكون بجانب الفريق المصري في اللقاء، ولكن ذلك لا يمنع أن منتخب أوغندا سيبذل قصارى جهده للفوز وتسجيل مفاجأة كبيرة.



وشدد على أن الأخطاء ممنوعة في مباراة الغد، ويجب التركيز على المباراة دون النظر لمواجهات أخرى، والفريق يستطيع الذهاب بعيدا في البطولة إذا ركز ولم يرتكب الأخطاء في مواجهة الفريق المصري.



وقال ديسابر: "لست قلقا من منتخب مصر، فهناك فارق بين مباراتي زيمبابوي والكونغو ومباراة الغد، ومباراة مصر أمام الكونغو كانت بمثابة كتاب مفتوح، وكل شيء وضح بالنسبة لنا، ولاعبو أوغندا لديهم الحافز الكبير لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".



وأضاف أن المباراة الأولى لفريقه أمام الكونغو كانت مختلفة تماما عن اللقاء الثاني أمام زيمبابوي، وأوغندا سيقدم أفضل أداء لديه أمام المنتخب المصري، والفريق يتحسن منذ سنوات ويتطور بشدة، ونعلم جيدا أن مصر فريق قوي وأفضل من أوغندا، ولكن من الممكن الفوز عليه وتحقيق المفاجأة أمام الجماهير الكبيرة.



وقال إنه يجب على الفريق أن يستحوذ على الكرة في اللقاء بنسبة 45% إلى 50%، والفوز على مصر يجعل تأهل أوغندا أمرا حتميا على قمة المجموعة، وهو ما يسعى إليه، مشيرا إلى أن مصر ربحت مباراتين، وتمتلك دعما جماهيريا كبيرا وهو أمر جيد، ولا يخشى الحضور الجماهيري لأنه يرغب في الاستمتاع بالأجواء داخل الملعب، وغير قلق تماما من مواجهة الفراعنة.