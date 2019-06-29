السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

رضائي: الآلية الأوروبية لن تمكن طهران من الحصول على عائدات النفط

السبت 29/يونيو/2019 - 11:49 ص
محمد إبراهيم رضائي
محمد إبراهيم رضائي
أ ش أ
طباعة
اعتبر عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمد إبراهيم رضائي، أن الآلية المالية الأوروبية "إنستيكس" لا تؤمن مصالح إيران، ولن تمكن طهران من الحصول على عائدات النفط.

وقال رضائي إنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد طهران من خلال آلية إنستيكس المالية.

واتهم الأوروبيين بأنهم غير صادقين في وعودهم لتفعيل آلية "إنستيكس"، مضيفا أنهم يسعون إلى إطالة الوقت.

وقال رضائي إن الأوروبيين لم يقدموا ضمانات قوية للالتفاف على العقوبات، ولا يمكنهم تفعيل الآلية المالية طالما بقيت واشنطن تضع العراقيل أمامهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن التفاؤل بمستقبل "إنستيكس"، داعيا الوفد الإيراني المفاوض إلى أخذ ضمانات من الدول الأوروبية لتفعيلها.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد انسحبت، العام السابق، من اتفاقية إيران بشأن برنامجها النووي، لتعيد فرض العقوبات على طهران، بما في ذلك عقوبات على الدول التي تتعامل مع طهران.وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 مايو 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفا من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

أجيرى يدافع عن أحمد ناجى بعد إصابة "جنش"

منذ ساعة و 23 دقيقة

رينارد يكرر رقم قياسي جديد مع المغرب منذ 2004 في أمم افريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

مميش: قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة

منذ حوالي 3 ساعات

بوادر لحل الأزمة.. ترامب يسمح ببيع هواتف هواوي في أمريكا

ads

الصور

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

image description

حضور وردة وإصابة جنش.. مران المنتخب استعدادا لأوغندا (صور)

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

الوزراء ينفي تحمل الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

ستوديو

الليلة.. درة تزور دار مسنين في "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

لمواصلة اللعب على ستاد القاهرة.. الفراعنة يسعون لتأكيد الصدارة أمام أوغندا

لقطة بين ماكرون ترامب تثير اهتمام الصحفيين في قمة العشرين (فيديو)

"الدولى للمشروعات الصغيرة": 600 مليون فرصة عمل جديدة فى 2030 (فيديو)

رياضة

غدا.. مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية

مدرب نيجيريا يستعين بالخبرات أمام مدغشقر فى أمم إفريقيا

رسميًا.. الروماني رازفان لوسيسكو مدربًا للهلال السعودي

الفراعنة يتمسكون بالصدارة فى مواجهة الحلم الأوغندى

منوعات

رجل يتناول أطعمة منتهية الصلاحية لكشف غموض "تاريخ الانتهاء"

4 ساعات يوميًا أمام التلفزيون قد تقودك إلى الوفاة

نفوق 174 دولفينا بسبب المد الأحمر قبالة ساحل فلوريدا

بكتيريا "الليستيريا" تتلاعب بالمناعة وتهدد حديثى الولادة

إسلام سياسي

على غرار تركيا.. كوستاريكا ترحّل 4 إرهابيين إلى مصر والعراق

تعزيز الإجراءات الأمنية عقب هجومين لـ"داعش" في الفلبين

إزالة صناديق القمامة من المراحيض تحسبًا لأعمال إرهابية بالعاصمة اليابانية

المفتي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى "ثورة 30 يونيو"

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

غدًا.. "نموذج الإنياجرام" في بيت المعمار المصري

الليلة.. ندوة "الأزياء الصينية" بالمركز الثقافي الصيني

الليلة.. السيمفوني يعزف مختارات من أشهر أعمال "برودواى" بالأوبرا

"الخمايسي": "صفقة القرن" لن تمس أرض الفيروز

صفحتنا ع الفيس بوك