بوتين وبن سلمان وميركل.. أهم لقاءات "السيسي" في قمة العشرين



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة أوكاسا اليابانية، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، حيث اعتبرته الصحف العالمية ممثل إفريقيا في قمة دول العشرين، ومنذ وصول الرئيس إلى اليابان التقى بعدد من رؤساء الدول ترصد "الدستور" أبرزهم.



"لقاء السيسي برئيس وزراء اليابان"

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء اليابانى شنزو آبى، عقب وصوله إلى اليابان، وتأتى مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.



"لقاء السيسي بزعماء العالم"

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، ورئيسي وزراء الهند وإيطاليا، وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، ومدير منظمة الصحة العالمية ورئيس المجلس الأوروبي.



"السيسي ورئيسي السنغال وجنوب إفريقيا"

شهد أمس الجمعة، نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة أوساكا اليابانية، استهله بالمشاركة في قمة أفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعته بكلٍ من رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالى "ماكى سال".



"السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي"

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الوزراء الإيطالى جيوسبي كونتي، على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين مدينة أوساكا.



"السيسي وميركل"

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين باليابان.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتنامٍ الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، خاصةً التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن بأفريقيا.



"السيسي والرئيس الأرجنتيني"

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، نظيره الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة الدول العشرين.



وقال السفير بسام راضى، إن الرئيسان بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى على كافة الأصعدة خاصة التعاون الاقتصادى.



كما بحث الرئيس السيسي ونظيره الأرجنتينى سبل تفعيل عضوية مصر بتجمع الميركسيور، كما اتفق الرئيسان على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول التجمع.



"السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة"

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا.



"السيسي وبوتين"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا فى هذا الصدد بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.

