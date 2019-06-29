بوتين: نريد تحسين العلاقات مع بريطانيا لكن ماى متشددة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه يريد تحسين العلاقات مع بريطانيا بعد أن توترت بسبب تسمم جاسوس روسي سابق على الأراضي البريطانية، لكنه قال إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تتخذ موقفا متشددا بشأن هذه القضية.



والتقى بوتين، بماي، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، وقال مكتب ماي إنها طلبت من موسكو تسليم المشتبه بهم الروس الذين تتهمهم بريطانيا بتسمم عميل مزدوج سابق وابنته بعامل الأعصاب في سالزبوري بإنجلترا العام الماضي.



فيما نفت روسيا مرارا أي تورط في القضية، وأكد بوتين أنه ناقش مع ماي القضية، لكنهما لم يقدما أي تفاصيل سوى إنكار أن روسيا كانت لديها أي نوايا عدوانية فيما يتعلق بأي شخص.