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منوعات

رجل يتناول أطعمة منتهية الصلاحية لكشف غموض "تاريخ الانتهاء"

السبت 29/يونيو/2019 - 11:47 ص
جريدة الدستور
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قرر رجل من ولاية ميريلاند الأمريكية أن يسلط الضوء على الجدل الدائر منذ زمن طويل حول مدة صلاحية الأغذية، وعاش لمدة عام كامل على تناول أطعمة منتهية الصلاحية.

القصة بدأت قبل نحو 3 سنوات، عندما عاد سكوت ناش من رحلة استمرت 6 أشهر، وتناول عبوة من اللبن الزبادي كان قد نسيها في الثلاجة، بعد انتهاء مدة صلاحيتها بنحو نصف عام، دون أن يواجه أية مشاكل صحية.

وبعد الحادثة، بدأ سكوت يفكر في الطريقة التي تستخدمها الشركات لتحديد تاريخ انتهاء صلاحية الأطعمة التي تنتجها.

وأشار سكوت إلى أن هناك غموضا كبيرا يحيط بمفهوم صلاحية الأطعمة، فالشركات لا تحدد إذا كانت جودة الأطعمة تبدأ بالتناقص بعد التاريخ المدون عليها، أو أنها تصبح غير صالحة للاستهلاك البشري.

وخلال التجربة، تناول سكوت وعائلته جميع أنواع الأطعمة، من الزبادي التي مر عدة أشهر على صلاحيتها، إلى اللحوم منتهية الصلاحية، والكريمة وغيرها من الأطعمة، بل ولم يتردد في استهلاك قالب من الزبدة بدأ يتعفن بعد تركه لوقت طويل جدا في الثلاجة.

ويعترف سكوت بأن معظم الأطعمة تتعرض للتلف والتعفن، لكنه يعتبر أن تاريخ انتهاء الصلاحية لا يجب أن يكون المعيار للتخلص منها، فهناك مؤشرات طبيعية مثل المظهر والرائحة والطعم، تكشف فيما إذا كانت المأكولات لا تزال صالحة للاستهلاك دون أن تسبب أية مشاكل صحية، حسب موقع "أوديتي سنترال".

وعلى مدونته، يقدم سكوت أمثلة على تواريخ انتهاء صلاحية الأغذية المناقضة للواقع، مثل عبوة من الملح تاريخ انتهاء صلاحيتها في 2020، على الرغم من أن الملح يمكن أن يدوم لمئات السنين، إضافة إلى معلبات قادرة على الصمود لسنوات، ومدون عليها تواريخ صلاحية قصيرة الأجل.

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