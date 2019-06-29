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عالم

باستثناء أمريكا.. مجموعة العشرين تؤكد التزامها باتفاق باريس حول المناخ

السبت 29/يونيو/2019 - 11:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
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جدّدت 19 من دول مجموعة العشرين باستثناء الولايات المتحدة، السبت، في أوساكا باليابان، التزامها من أجل "التطبيق الكامل" للاتفاق الموقع عام 2015 في باريس لمكافحة الاحتباس الحراري.

وقال الموقعون في البيان الختامي للقمة إنهم متفقون على "عدم التراجع" عن هذا الاتفاق، مستخدمين لهجة تذكر بنبرة البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين العام الماضي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يجب أن نذهب أبعد من ذلك فيما يخصّ   المناخ"، وأضاف "تجنّبنا التراجع لكننا يجب أن نذهب أبعد من ذلك وسنبذل كل جهدنا للذهاب أبعد من ذلك".

وكان الفرنسيون والألمان أعلنوا في وقت سابق أن دول مجموعة العشرين توصلت إلى اتفاق بشأن المناخ باستثناء الولايات المتحدة.

وقالت أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل الجلسة الختامية لمجموعة العشرين "تم تبني النصّ   بشأن المناخ".

ويؤكد اتفاق 19+1، دعم الدول الـ19 من بينها الصين وفرنسا وألمانيا لاتفاق باريس حول المناخ الذي انسحبت الولايات المتحدة منه عام 2017.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق صباح السبت بعد مفاوضات طويلة وشاقة بسبب محاولة الولايات المتحدة عرقلة الإعلان الذي اتخذ شكلًا مماثلًا لإعلاني قمتي مجموعة العشرين في هامبورج عام 2017 وبوينوس آيريس عام 2018، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت سابق السبت أمام الصحافة، إن مجموعة العشرين ستتوصل فيما يخصّ   المناخ إلى "نصّ   مماثل" لنصّ   العام الماضي بعد مفاوضات شاقة.

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